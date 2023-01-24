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В США сталася стрілянина в школі: двоє учнів отримали смертельні поранення

Фото: в США в школі сталася стрілянина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В американському місті Де-Мойн, штат Айова, троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей - двоє учнів зазнали смертельних поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними поліції, близько 12:50 до них звернулися з інформацією про стрілянину в школі. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили трьох поранених людей: двох учнів і одного працівника школи.

Нападники намагались втекти, але їхню машину зупинили неподалік від школи. Затримано троє людей, вони знаходяться на допиті у детектива.

Зазначається, що рани учнів виявились смертельними, тоді як стан співробітника школи оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, що 22 січня в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.

Підозрюваний покінчив життя самогубством при спробі затримання.

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