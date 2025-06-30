ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У США сталася стрілянина під час гасіння лісової пожежі: є загиблі

Понеділок 30 червня 2025 04:16
UA EN RU
У США сталася стрілянина під час гасіння лісової пожежі: є загиблі Ілюстративне фото: в Айдахо відкрили вогонь по пожежниках і поліції (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

В американському штаті Айдахо під час гасіння лісової пожежі невідомий відкрив вогонь із гвинтівки по співробітниках пожежно-рятувальної служби. Загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними поліції, стрілець влаштував засідку недалеко від міста Кер-д'Ален. Є ймовірність, що він діяв не один.

Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили по ньому вогонь у відповідь, унаслідок чого почалася перестрілка. У зв'язку з цим жителів закликали уникати місця події на горі Кенфілд.

Заступник директора Федерального бюро розслідувань Ден Бонджино повідомив, що до операції залучили агентів ФБР для надання тактичної та оперативної підтримки поліції.

"Це огидний прямий напад на наших хоробрих пожежників. Оскільки ситуація все ще розвивається, будь ласка, тримайтеся подалі від цієї зони, щоб дати можливість правоохоронним органам і пожежникам виконувати свою роботу", - сказав губернатор Бред Літтл.

Інші інциденти зі стріляниною в США

У червні в штаті Міннесота сталася стрілянина. Унаслідок події загинула членкиня Палати представників Мелісса Гортман. Також поранення дістали сенатор Джон Гоффман і його дружина.

Менш ніж за місяць до цього у Вашингтоні біля Єврейського музею, який розташований неподалік від офісу ФБР, застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ФБР
Новини
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу