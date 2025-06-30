У США сталася стрілянина під час гасіння лісової пожежі: є загиблі

В американському штаті Айдахо під час гасіння лісової пожежі невідомий відкрив вогонь із гвинтівки по співробітниках пожежно-рятувальної служби. Загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За даними поліції, стрілець влаштував засідку недалеко від міста Кер-д'Ален. Є ймовірність, що він діяв не один.

Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили по ньому вогонь у відповідь, унаслідок чого почалася перестрілка. У зв'язку з цим жителів закликали уникати місця події на горі Кенфілд.

Заступник директора Федерального бюро розслідувань Ден Бонджино повідомив, що до операції залучили агентів ФБР для надання тактичної та оперативної підтримки поліції.

"Це огидний прямий напад на наших хоробрих пожежників. Оскільки ситуація все ще розвивається, будь ласка, тримайтеся подалі від цієї зони, щоб дати можливість правоохоронним органам і пожежникам виконувати свою роботу", - сказав губернатор Бред Літтл.