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В США сталася масова стрілянина: повідомляють про 22 загиблих, десятки поранених

Фото: в США невідомий влаштував масову стрілянину (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США. Загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Місцева поліція повідомила про стрілянину близько 20:00 за місцевим часом, наразі відомо про щонайменше три точки нападу -. Невідомий, озброєний рушницею досі на волі, поліція евакуювала мешканців деяких прилеглих будинків.

Наразі відомо про 22 загиблих та від 50 до 60 поранених, однак точна кількість жертв може збільшитись.

"Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію", - сказав чиновник.

Поліція назвала ім'я підозрюваного

Випадки масових стрілянин у США

В квітні цього року в місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

Пізніше в торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.

А в червні у штаті Вірджинія озброєний чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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