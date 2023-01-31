В США сталася чергова масова стрілянина: є загиблі та поранені

В місті Лейкленд, штат Флорида, США, 30 січня сталася масова стрілянина - загинуло троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Поліція повідомила, що нападники їхали на темно-сірому седані Nissan, після чого відкрили всі чотири вікна і почали стріляти по людям навколо.

"У нас є основи припускати, що це були цілеспрямовані дії, а не випадковий вчинок", - заявили правоохоронці.

На місці офіцери поліції знайшли трьох загиблих людей, ще семеро були поранені - зараз вони у лікарні. Двоє з них знаходяться в критичному стані.