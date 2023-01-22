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В США сталась стрілянина під час святкування китайського Нового року, багато загиблих

Фото: в США сталась стрілянина під час святкування китайського Нового року, багато загиблих(Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Лос-Анджелесі, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.

Згідно з даними джерела в правоохоронних органах, наразі подробиць й інформації про кількість загиблих - небагато. У внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків, однак джерело стверджує, що кількість загиблих вже перевищила десять осіб.

За словами очевидця, власника ресторану, який розташований поруч з місцем стрілянини, до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Вони розповіли йому про чоловіка, який відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.

Постраждалих транспортували до кількох лікарень в районі. Також незрозуміло чи був затриманий підозрюваний.

"Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина", - заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.

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