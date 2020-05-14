В США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

Инфицированные коронавирусом кошки в ходе лабораторного эксперимента оказались способны заражать COVID-19 здоровых кошек, даже если у больных животных не наблюдались симптомы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование ученых из Висконсинского университета.

В ходе эксперимента исследователи заразили трех кошек коронавирусом, взятым у людей. Затем каждую из инфицированных кошек поместили вместе со здоровым животным. По истечении пяти дней коронавирус был выявлен у всех трех ранее здоровых кошек.

По мнению исследователей, результат этого эксперимента доказывает необходимость снова изучить возможность потенциальной передачи вируса от кошек к человеку.

Напомним, в зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного. COVID-19 диагностировали у малайской тигрицы на ім'я Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года).

Кроме того, ученые из Уханя установили, что в городе примерно 15% животных заражены коронавирусом.

Однако, в ВОЗ заявили, что на данный момент нет доказательств, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом.