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США сократят число военных на учениях НАТО Defender Europe 2020 из-за коронавируса

Новости » Политика     12.03.2020 - 17:05
США сократят число военных на учениях НАТО Defender Europe 2020 из-за коронавируса
Фото: войска НАТО (flickr.com-nato)

В этих маневрах должны задействовать около 20 тысяч солдат

США сократят число военных на крупнейших за последние 25 лет учениях НАТО Defender Europe 2020 из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyTimes.

Сообщается, что учения будут скорректированы соответствующим образом.

"Мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для достижения самых приоритетных целей", - говорится в сообщении.

Также пока неизвестно, какие подразделения будут сокращены и новое число участников, но пообещали предоставить дополнительную информацию после того, как будут достигнуты договоренности с европейскими союзниками.

Накануне стало известно о том, что Норвегия отменила совместные военные учения с НАТО Cold Response 2020 из-за коронавируса. В них планировалось участие более 16 тысяч солдат.

Отметим, что в апреле-мае текущего года НАТО готовится провести масштабные учения Defender Europe 2020.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко пояснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По словам Пристайко, вступление Украины в Североатлантический альянс не зависит от наличия территориального конфликта.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт продолжит блокировать заседание Совета Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств. При этом Сийярто назвал абсурдным изображение политики Венгрии близкой к России.

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