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В США сократили сроки изоляции для заболевших COVID-19

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Вашингтон, Вторник 28 декабря 2021 02:59
В США сократили сроки изоляции для заболевших COVID-19 Фото: в США сократили сроки изоляции для заболевших COVID-19 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США до пяти суток сократил рекомендованный срок самоизоляции при заражении коронавирусом Раньше требовалось 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CDC.

Изменения были введены после того, как выяснилось, что в большинстве случаев передача коронавируса происходит на ранней стадии заболевания, как правило, за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после.

"Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с 10 дней для людей с COVID-19 до 5 дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим 5-дневным ношением маски в присутствии других", - сказано в документе.

При этом директор CDC Рошель Валенски уточнила, что рекомендации были обновлены, в том числе из-за быстрого распространения "Омикрона".

"Эти обновления гарантируют, что люди могут безопасно продолжать свою повседневную жизнь. Профилактика - наш лучший вариант: сделайте прививку, сделайте усиленную вакцинацию, наденьте маску", - указала она.

Ранее в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

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