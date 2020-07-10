США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани

В США не разделяют критику ООН по поводу убийства высокопоставленного генерала Ирана Касема Сулеймани. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что они всегда будут действовать, чтобы защитить Америку.

Об этом Майк Помпео написал в своем Twitter.

По его словам, США были "прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара".

"Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани", - написал Майк Помпео.

Однако спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард заявила, что нет никаких доказательств относительно Сулеймани, который якобы планировал неизбежную атаку против интересов США. Также она ответила, что американская военная акция была "незаконной".

Напомним, 3 января 2020 года в результате спецоперации военных США был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Также тогда стало известно и о гибели заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

После этого, 8 января Иран в ответ нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке. Известно, что в тот момент там находились американские военнослужащие.

Добавим, Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала Сулеймани.

Также подробности убийства Сулеймани Трамп рассказывал еще в январе 2020 года.