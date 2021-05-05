США скоро начнут делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - Байден

США рассчитывают к 4 июля передать другим странам часть вакцины от нового коронавируса . Вашингтон к этому сроку может выделить 10% доз.

Его спросили о возможности поставок в другие страны, в том числе в Бразилию и Индию, вакцины AstraZeneca, которая на данный момент не одобрена к применению в США национальным регулятором.

"Что касается вакцины AstraZeneca. Мы направили эту вакцину в Канаду и Мексику. Есть другие страны, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Я не готов объявлять, кому еще мы передадим вакцину, но к 4 июля мы собираемся направить примерно 10% того, что у нас есть", - сказал американский лидер.

Он при этом подчеркнул, что США оказывают "значительную помощь" Индии.