У США схвалили перший назальний спрей для лікування важкої депресії

Spravato може стати одним із дієвих варіантів лікування для людей, які страждають на депресію, що не піддається терапії, оскільки близько третини пацієнтів не відчувають полегшення після традиційних медикаментів. Препарати на основі кетаміну показали свою ефективність у таких випадках, але їх введення через внутрішньовенні ін'єкції часто обмежує доступність.

Препарат Spravato базується на ескетаміні – одному з компонентів кетаміну. Він застосовується у вигляді назального спрею. Дослідження підтвердили його ефективність: під час 28-денного випробування ремісія депресії спостерігалася у 22,5% пацієнтів, які приймали Spravato, порівняно з 7,6% у групі плацебо.

Препарат приймають під наглядом лікаря у клінічних умовах, оскільки серед можливих побічних ефектів – тимчасова нудота, підвищений тиск, втома та затуманення свідомості. Пацієнтам також радять не сідати за кермо в день прийому препарату.

Spravato вже схвалено у 77 країнах, і тепер він доступний у США як самостійний засіб лікування. Хоча точний механізм дії препарату ще не з’ясовано, фахівці впевнені, що він може значно покращити якість життя пацієнтів із важкою депресією.