У США схвалили ін’єкцію для профілактики ВІЛ з майже 100% ефективністю

"Це історичний день у багаторічній боротьбі з ВІЛ. Yeztugo – один із найважливіших наукових проривів нашого часу, він пропонує реальну можливість допомогти покласти край епідемії ВІЛ", - зазначив голова та головний виконавчий директор Gilead Sciences Деніел О'Дей.

За даними FDA, препарат під назвою ленакапавір майже повністю виключає ризик нової інфекції у людей з високими ризиками зараження, і виявився кращим за інші способи профілактики. Директор з державної політики amfAR, Фонду досліджень СНІДу, Грег Міллетт вважає, що вакцина може "покласти край передачі ВІЛ".

У той же час Мілетт вказав на проблеми в системі охорони здоров'я США та в усьому світі, які можуть завадити не лише забезпечити людей вакциною, а й гарантувати, що вони повернуться за новим уколом за півроку.

Препарат компанії Gilead вже продається на лікування ВІЛ під торговою маркою Sunlenca. Профілактична доза продаватиметься під іншою назвою – Yeztugo. Він вводиться у вигляді двох ін'єкцій під шкіру живота і діє як препарат повільного всмоктування. Вакцина блокує лише передачу ВІЛ та не впливає на інші захворювання, що передаються статевим шляхом. Вакцина стане найдовшим типом профілактики ВІЛ.