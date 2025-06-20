У США схвалили ін’єкцію для профілактики ВІЛ з майже 100% ефективністю

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило препарат Yeztugo (lenacapavir) для профілактики ВІЛ. За даними розробників, ін’єкцію можна буде робити двічі на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Це історичний день у багаторічній боротьбі з ВІЛ. Yeztugo – один із найважливіших наукових проривів нашого часу, він пропонує реальну можливість допомогти покласти край епідемії ВІЛ", - зазначив голова та головний виконавчий директор Gilead Sciences Деніел О'Дей.

За даними FDA, препарат під назвою ленакапавір майже повністю виключає ризик нової інфекції у людей з високими ризиками зараження, і виявився кращим за інші способи профілактики. Директор з державної політики amfAR, Фонду досліджень СНІДу, Грег Міллетт вважає, що вакцина може "покласти край передачі ВІЛ".

У той же час Мілетт вказав на проблеми в системі охорони здоров'я США та в усьому світі, які можуть завадити не лише забезпечити людей вакциною, а й гарантувати, що вони повернуться за новим уколом за півроку.

Препарат компанії Gilead вже продається на лікування ВІЛ під торговою маркою Sunlenca. Профілактична доза продаватиметься під іншою назвою – Yeztugo. Він вводиться у вигляді двох ін'єкцій під шкіру живота і діє як препарат повільного всмоктування. Вакцина блокує лише передачу ВІЛ та не впливає на інші захворювання, що передаються статевим шляхом. Вакцина стане найдовшим типом профілактики ВІЛ.