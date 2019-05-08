В США в школе произошла стрельба, есть раненые

В пригороде Денвера в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что двое подозреваемых находятся под стражей. Известно, что в школе, где произошла стрельба, обучаются 1500 человек.

В настоящее время не сообщается, кто был ранен или характер травм.

Напомним, 1 мая в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека. Неизвестный открыл стрельбу возле одного из дома университета, который находится в городе Шарлотт.

Ранее в США неизвестный устроил стрельбу в синагоге в штате Калифорния. В результате вооруженного нападения на синагогу в городе Повей в округе Сан-Диего погиб один человек, еще 3 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Дании неизвестные открыли стрельбу в городе Херсхольм, несколько человек получили ранения.