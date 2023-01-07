У США шестирічний хлопчик підстрелив викладачку через сварку

Як розповів начальник поліції міста Ньюпорт-Ньюс Стів Дрю, дитину довелось заарештувати та помістити під варту. При цьому копи уточнили, що постріл "не був випадковим".

Попередньо відомо, що постраждалій приблизно 30 років. Незадовго до інциденту між викладачем та дитиною сталася сварка. В результаті дитина вистрілила.

"Ми проведемо розслідування, є запитання, які ми хочемо поставити і з'ясувати. Я хочу знати, звідки взялася ця вогнепальна зброя", - сказав Дрю.

Відомо, що вчителька знаходилась в тяжкому стані, однак медикам вдалось її стабілізувати.

Також відомо, що початкову школу Richneck, у якій стався інцидент, буде закрито на деякий час. Правоохоронці з'ясовують, звідки у 6-річної дитини був пістолет. Деталі інциденту наразі не розкривають.