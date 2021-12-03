США сегодня распределит между странами еще 11 миллионов вакцин. Часть направят в Африку

Сегодня Соединенные Штаты Америки отправят за границу еще 11 миллионов доз вакцин. 9 миллионов передадут Африке, где сегодня бушует новый штамм коронавируса"Омикрон" .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В четверг презент США Джо Байден заявил, что Штаты планируют отправить за границу более 200 млн доз в течение 100 дней. Сегодняшняя поставка увеличит общее количество доз, отправленных в Африку, до 100 миллионов.

"Президент с самого начала дал понять: если мы хотим защитить американский народ и нашу экономику, мы должны победить вирус всюду", - заявил координатор Белого дома по реагированию на Covid-19 Джефф Зиентс.

В то же время администрация Байдена планирует мотивировать международных партнеров к тому, чтобы они принимали более активное участие в глобальной вакцинации.