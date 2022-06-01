США сегодня объявят о новой военной помощи Украине, - СМИ

США объявят сегодня о новом пакете военной помощи Украине. Он будет включать вооружение на сумму 700 млн долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт репортера "Голоса Америки Миши Комадовского.
Согласно новому пакету военной помощи, Украина получит:
"Сегодня Белый дом объявит о новом военном пакете для Украины в размере 700 миллионов долларов. Он включает ракеты дальнего радиуса действия, которые, по заверениям Украины, не будут выпущены за пределами поля боя, и более крупнокалиберные изделия", - пишу журналист.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует передать Украине современные системы противовоздушной обороны "воздух-воздух" IRIS-T.
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