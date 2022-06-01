США сегодня объявят о новой военной помощи Украине, - СМИ

Фото: США сегодня объявят о новой военной помощи Украине (Getty Images)

США объявят сегодня о новом пакете военной помощи Украине. Он будет включать вооружение на сумму 700 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт репортера "Голоса Америки Миши Комадовского.

Согласно новому пакету военной помощи, Украина получит: ракеты дальнего радиуса действия;

крупнокалиберное вооружение. "Сегодня Белый дом объявит о новом военном пакете для Украины в размере 700 миллионов долларов. Он включает ракеты дальнего радиуса действия, которые, по заверениям Украины, не будут выпущены за пределами поля боя, и более крупнокалиберные изделия", - пишу журналист.