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США и Россия лидируют по суточной смертности от коронавируса

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 27 сентября, в мире диагностировали более 426 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в США зафиксировали более 105 000, в Великобритании - более 34 000 и Турции - более 28 000 новых заражений. Далее по количеству заражений в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 15 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 13 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Румыния, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Румыния, Великобритания. Украина в этом рейтинге 4.

За все время пандемии вылечились от недуга 210 372 097 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 778 856 смертей от COVID-19.

Напомним, в Украине 27 сентября выявили 6552 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Харьковской областях.

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