США и Россия лидируют по суточной смертности от коронавируса

В частности, в США зафиксировали более 105 000, в Великобритании - более 34 000 и Турции - более 28 000 новых заражений. Далее по количеству заражений в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 15 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 13 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Румыния, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Румыния, Великобритания. Украина в этом рейтинге 4.

За все время пандемии вылечились от недуга 210 372 097 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 778 856 смертей от COVID-19.