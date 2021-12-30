В США рекорд COVID-случаев: авиакомпании отменяют рейсы из-за заражения экипажа "Омикроном"

Спустя более чем год после внедрения вакцины количество новых случаев COVID-19 в США выросло до рекордно высокого уровня. Из-за вспышки заболеваемости среди экипажа самолетов американские авиакомпании отменяют рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

На сегодняшний день в США в среднем регистрируют более 265 000 COVID-случаев в день. Суточное количество новых случаев более чем удвоилось за последние две недели. Побит рекорд в 250 000 случаев, установленный в середине января. Власти считают, что такой высокий показатель зафиксирован из-за заразного штамма "Омикрон".

По данным The Guardian, американская авиакомпания JetBlue заявила, что сокращает свое расписание до 13 января примерно на 1 280 рейсов. Это связано с увеличением числа членов экипажа, заболевших вариантом коронавируса "Омикрон".

Другие авиаперевозчики в США также отменяют сотни рейсов каждый день. Так они борются с нехваткой персонала из-за инфекций COVID.