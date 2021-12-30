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В США рекорд COVID-случаев: авиакомпании отменяют рейсы из-за заражения экипажа "Омикроном"

Автор: Иванна Шовкун

Спустя более чем год после внедрения вакцины количество новых случаев COVID-19 в США выросло до рекордно высокого уровня. Из-за вспышки заболеваемости среди экипажа самолетов американские авиакомпании отменяют рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

На сегодняшний день в США в среднем регистрируют более 265 000 COVID-случаев в день. Суточное количество новых случаев более чем удвоилось за последние две недели. Побит рекорд в 250 000 случаев, установленный в середине января. Власти считают, что такой высокий показатель зафиксирован из-за заразного штамма "Омикрон".

По данным The Guardian, американская авиакомпания JetBlue заявила, что сокращает свое расписание до 13 января примерно на 1 280 рейсов. Это связано с увеличением числа членов экипажа, заболевших вариантом коронавируса "Омикрон".

Другие авиаперевозчики в США также отменяют сотни рейсов каждый день. Так они борются с нехваткой персонала из-за инфекций COVID.

Напомним, Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.

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