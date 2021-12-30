ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США рекорд COVID-случаев: авиакомпании отменяют рейсы из-за заражения экипажа "Омикроном"

Новина українською →
США, Четверг 30 декабря 2021 13:18
В США рекорд COVID-случаев: авиакомпании отменяют рейсы из-за заражения экипажа "Омикроном" Фото: (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Спустя более чем год после внедрения вакцины количество новых случаев COVID-19 в США выросло до рекордно высокого уровня. Из-за вспышки заболеваемости среди экипажа самолетов американские авиакомпании отменяют рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

На сегодняшний день в США в среднем регистрируют более 265 000 COVID-случаев в день. Суточное количество новых случаев более чем удвоилось за последние две недели. Побит рекорд в 250 000 случаев, установленный в середине января. Власти считают, что такой высокий показатель зафиксирован из-за заразного штамма "Омикрон".

По данным The Guardian, американская авиакомпания JetBlue заявила, что сокращает свое расписание до 13 января примерно на 1 280 рейсов. Это связано с увеличением числа членов экипажа, заболевших вариантом коронавируса "Омикрон".

Другие авиаперевозчики в США также отменяют сотни рейсов каждый день. Так они борются с нехваткой персонала из-за инфекций COVID.

Напомним, Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие