В США рекорд COVID-случаев: авиакомпании отменяют рейсы из-за заражения экипажа "Омикроном"
Спустя более чем год после внедрения вакцины количество новых случаев COVID-19 в США выросло до рекордно высокого уровня. Из-за вспышки заболеваемости среди экипажа самолетов американские авиакомпании отменяют рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
На сегодняшний день в США в среднем регистрируют более 265 000 COVID-случаев в день. Суточное количество новых случаев более чем удвоилось за последние две недели. Побит рекорд в 250 000 случаев, установленный в середине января. Власти считают, что такой высокий показатель зафиксирован из-за заразного штамма "Омикрон".
По данным The Guardian, американская авиакомпания JetBlue заявила, что сокращает свое расписание до 13 января примерно на 1 280 рейсов. Это связано с увеличением числа членов экипажа, заболевших вариантом коронавируса "Омикрон".
Другие авиаперевозчики в США также отменяют сотни рейсов каждый день. Так они борются с нехваткой персонала из-за инфекций COVID.
Напомним, Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.