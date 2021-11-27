UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США рекомендовали вакцинироваться всем лицам от пяти лет из-за нового штамма

Автор: Артур Родивилов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США призывают пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше. Рекомендация принята в связи с информацией о распространении "омикрон"-штамма коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Регулятор рекомендует соблюдать санитарные меры, носить маски в помещениях в зонах со значительным или высоким уровнем распространения коронавируса, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

"Регулятор также рекомендует пройти полный курс вакцинации всем лицам от пяти лет и старше, чтобы защитить себя. Медицинский регулятор призывает сделать бустерную прививку от коронавируса всех, кто подпадает под соответствующие критерии", - говорится в заявлении.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Добавим, что первые случаи штамма "омикрона" подтвердили в Британии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация