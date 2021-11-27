В США рекомендовали вакцинироваться всем лицам от пяти лет из-за нового штамма

Центры по контролю и профилактике заболеваний США призывают пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше. Рекомендация принята в связи с информацией о распространении "омикрон"-штамма коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Регулятор рекомендует соблюдать санитарные меры, носить маски в помещениях в зонах со значительным или высоким уровнем распространения коронавируса, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

"Регулятор также рекомендует пройти полный курс вакцинации всем лицам от пяти лет и старше, чтобы защитить себя. Медицинский регулятор призывает сделать бустерную прививку от коронавируса всех, кто подпадает под соответствующие критерии", - говорится в заявлении.