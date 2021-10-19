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США разрешит смешивать вакцины для бустерной вакцинации

Автор: Анна Полисученко

США разрешит смешивать вакцины для бустерной вакцинации. Это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, обеспечивающих вакцинацию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) планирует разрешить американцам прививаться другой вакциной против COVID-19 в качестве бустерной, чем та, которую они получили сначала", - отмечается в сообщении.

Регулятор, скорее всего, не будет рекомендовать смешивать вакцины и подчеркивать желательность использования в качестве бустера такого же препарата. Однако, поставщикам вакцин, очевидно, будет разрешено по собственному усмотрению предлагать другой бренд, отмечается в сообщении.

К этому решению могут также подтолкнуть результаты исследований, представленных в прошлую пятницу. По данным медиков, люди, которые получили единую дозу Johnson & Johnson, после второй такой же прививки продемонстрировали четырехкратное увеличение количества антител. Однако те, кто после первой вакцины J&J получил бустер от Moderna, имели рост уровня антител в 76 раз.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинация