В США разрешили выходить на работу медикам, инфицированным коронавирусом

В минувшие выходные органы здравоохранения Калифорнии объявили, что работники больницы, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работу.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, если у них нет симптомов или только легкие.

Чрезвычайно заразный штамм "Омикрон" привел к тому, что количество новых случаев COVID-19 выросло в среднем до более чем 700 000 в день в США, преодолев рекорд, установленный год назад.

Многие больницы не только переполнены больными, но и очень ограничены из-за большого количества работников, болеющих на COVID-19.