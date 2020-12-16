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В США разрешили тестировать на COVID-19 в домашних условиях

Вашингтон, Среда 16 декабря 2020 09:56
В США разрешили тестировать на COVID-19 в домашних условиях
Фото: в Штатах пациенты смогут тестироваться сами (freepik)
Автор: РБК-Украина

Федеральное управление США по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами позволило провести первый быстрый тест на коронавируc. Его можно пройти дома без рецепта и получить немедленные результаты.

Об этом сообщает Washington Post.

Тест, разработанный австралийской компанией Ellume, может стать жизненно важным инструментом борьбы с вирусом в стране, особенно до того, как большинство американцев будут вакцинированы. В отличие от предыдущих домашних тестов, этот не требует отправлять образцы в лабораторию и может быть взят без указания врача.

Эксперты ожидают, что темпы тестирования в стране быстро вырастут в течение ближайших двух-трех месяцев и увеличатся в несколько раз в сравнении с нынешним уровнем.

Напомним, ПЦР-тесты в Украине теперь будут проводить людям с подозрением на COVID-19, а также острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией.

РБК-Украина писало, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, массовое тестирование на COVID-19 в столице проводиться не будет. Для этого не хватит тестов и мобильных лабораторий, а делать тестирование не в рамках всей страны малоэффективно.

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