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В США разрешили использовать таблетки Merck против COVID-19

Автор: Иванна Шовкун

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило домашнее лечения COVID-19 препаратом "Молнупиравир" компании Merck & Co. Они подходят для лечения пациентов из групп риска в возрасте от 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство разрешило пероральный препарат для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Он подходит для взрослых, которые подвержены риску тяжелого заболевания.

Отмечают, что препарат Merck в клинических испытаниях показал снижение количества госпитализаций и смертей примерно на 30%. Они проводились с участием лиц из группы высокого риска на ранних этапах развития болезни.

Напомним, власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co. Это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность.

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