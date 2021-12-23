В США разрешили использовать таблетки Merck против COVID-19

Фото: в США одобрили таблетки против COVID Merck (pharmaceutical-technology.com)

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило домашнее лечения COVID-19 препаратом "Молнупиравир" компании Merck & Co. Они подходят для лечения пациентов из групп риска в возрасте от 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство разрешило пероральный препарат для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Он подходит для взрослых, которые подвержены риску тяжелого заболевания. Отмечают, что препарат Merck в клинических испытаниях показал снижение количества госпитализаций и смертей примерно на 30%. Они проводились с участием лиц из группы высокого риска на ранних этапах развития болезни.