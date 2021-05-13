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В США разрешили COVID-вакцинированным не носить маски

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатам людям, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса, могут находиться в общественных местах без масок. Нововведение является самым значительным изменением в федеральных рекомендациях с начала пандемии.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Любой человек, который полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в помещении или на улице, больших или малых, без ношения маски или физического дистанцирования", - заявила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

При этом она отметила, что вакцинированные могут вернуться к привычному образу жизни, который они вели до пандемии.

"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что вы перестали делать из-за пандемии. Мы все долго ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - добавила глава американского регулятора.

Однако она подчеркнула, что маски будут необходимы в некоторых случаях. В частности, при пересечении границы.

Отмечается, что около 59% взрослых американцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. При этом новые случаи заболевания COVID в США, тем временем, снижаются уже несколько недель. Тем не менее темпы вакцинации замедлились, что вызывает опасения по поводу того, не помешает ли нерешительность широкому распространению защиты среди населения.

Напомним, сегодня в США началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет.

Кроме того, президент США Джо Байден поставил цель до 4 июля 2021 года добиться уровня вакцинации в 70% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной прививке от COVID.

Добавим, что Байден заявил, что Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивакцинацияКоронавирус