В США разрешат отпраздновать Новый год на Таймс-сквер только вакцинированным

По словам чиновника, желающие отпраздновать Новый год должны будут предъявить подтверждение вакцинации и действительное удостоверение личности с фотографией.

Те, кто не может сделать прививку по причине инвалидности, должны показать отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов после мероприятия.

При этом на праздновании Нового года могут присутствовать дети до пяти лет. Однако их должны сопровождать взрослые, у которых есть подтверждение вакцинации.

Также все люди, которые будут праздновать Новый год на Таймс-сквер, должны быть в масках.