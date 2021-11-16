UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США разрешат отпраздновать Новый год на Таймс-сквер только вакцинированным

Автор: Валерия Полищук

Мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио заявил, что в этом году Новый год на Таймс-сквер смогут встретить только те, кто получил две прививки от коронавируса. Прошлый Новый год на главной площади Нью-Йорка прошел без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам чиновника, желающие отпраздновать Новый год должны будут предъявить подтверждение вакцинации и действительное удостоверение личности с фотографией.

Те, кто не может сделать прививку по причине инвалидности, должны показать отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов после мероприятия.

При этом на праздновании Нового года могут присутствовать дети до пяти лет. Однако их должны сопровождать взрослые, у которых есть подтверждение вакцинации.

Также все люди, которые будут праздновать Новый год на Таймс-сквер, должны быть в масках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНовый годВакцинация