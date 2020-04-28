США расследуют действия Китая после первой вспышки коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США проводит свое расследование в отношении действий КНР после первой вспышки коронавируса. Об этом сообщает DW.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме. По его словам Пекин мог остановить пандемию на месте и предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек. Выздоровели от начала эпидемии 137 тыс. 720 человек.

Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, поскольку организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышку коронавируса в Китае.