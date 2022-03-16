В США рассказали, угрожает ли Зеленскому опасность из-за российского вторжения

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что руководитель Кремля Владимир Путин неоднократно нарушал Женевскую конвенцию и обычаи войны. В связи с этим в США не исключают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "24 каналу".
"У нашего правительства нет иллюзий относительно того, будет ли президент Путин соблюдать правила, изложенные в Женевской конвенции или обычаи войны. Очевидно, он уже неоднократно нарушил их, когда убивал мирное население, нападал на АЭС, наводил цель на объекты гражданской инфраструктуры, в частности роддома, многоэтажки", - заявила Квин.
Она добавила, что Путин не воюет как "джентльмен" и не уважает правила, изложенные в Женевской конвенции.
"Мы обеспокоены, что Путин может прибегнуть к подобным действиям в отношении президента Зеленского или других чиновников в Украине", - подчеркнула она.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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