UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса: есть два варианта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад с выводами о происхождении коронавируса. В документе рассматриваются два варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ODNI.

В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии. Первая, естественное происхождение - передача вируса от животного к человеку. Вторая - инцидент в лаборатории.

В документе также говорится, что коронавирус не был генетически модифицирован.

При этом авторы доклада заявляют, что точно установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая. Однако Пекин не идет на сотрудничество в этом вопросе и препятствует глобальному расследованию.

Напомним, в июле текущего года Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, ранее в США допустили, что происхождение коронавируса может быть так и не удастся выяснить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайКоронавирус