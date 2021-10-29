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США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса: есть два варианта

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Вашингтон, Пятница 29 октября 2021 23:15
США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса: есть два варианта Фото: разведка США раскрыла выводы о происхождении COVID-19 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад с выводами о происхождении коронавируса. В документе рассматриваются два варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ODNI.

В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии. Первая, естественное происхождение - передача вируса от животного к человеку. Вторая - инцидент в лаборатории.

В документе также говорится, что коронавирус не был генетически модифицирован.

При этом авторы доклада заявляют, что точно установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая. Однако Пекин не идет на сотрудничество в этом вопросе и препятствует глобальному расследованию.

Напомним, в июле текущего года Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, ранее в США допустили, что происхождение коронавируса может быть так и не удастся выяснить.

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