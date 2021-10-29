США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса: есть два варианта

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад с выводами о происхождении коронавируса. В документе рассматриваются два варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ODNI .

В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии. Первая, естественное происхождение - передача вируса от животного к человеку. Вторая - инцидент в лаборатории.

В документе также говорится, что коронавирус не был генетически модифицирован.

При этом авторы доклада заявляют, что точно установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая. Однако Пекин не идет на сотрудничество в этом вопросе и препятствует глобальному расследованию.