США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

"Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена, требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн", - говорится в сопроводительной записке.

Напомним, Джон Кеннеди был застрелен в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальда застрелили через два дня после задержания.

Согласно выводам комиссии Уорена, Освальд совершил три выстрела в автомобиль, в котором находился Кеннеди и его супруга. Выстрелы были осуществлены с шестого этажа книжного склада.

Также в результате стрельбы был ранен губернатор Техаса Джон Конналли, а также один из перехожих.