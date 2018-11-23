В США на распродаже к Черной пятнице произошла стрельба

Фото: место происшествия (twitter.com/cp24)

В результате стрельбы пострадали двое людей

В городе Гувер (США) на распродаже к Черной пятнице в торговом центре произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на WP.

Как сообщается, между двумя парнями в молле произошел конфликт. После чего один из них достал пистолет и выстрелил в другого. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Также в результате стрельбы пострадала 12-летняя девочка. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.

По словам свидетелей конфликта, они слышали минимум восемь выстрелов. Двое офицеров пытались задержать парня с пистолетом: один из них произвел выстрел и убил его.

Отметим, ранее трое человек погибли во время стрельбы в жилом доме в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. Информацию о возможном подозреваемом полиция не сообщает. Также на данный момент неизвестны подробности и причины инцидента. Продолжается следствие.

Также 22 ноября в результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер, штат Алабама (США) погиб один человек, еще четверо получили ранения. Как сообщается, стрелок был ликвидирован полицейскими.