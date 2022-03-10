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В США раскрыли свои данные о количестве убитых российских военных в Украине

Автор: Владимир Костырин

Согласно официальным оценкам США, количество убитых российских военных за две недели войны против Украины составляет от 5 тысяч до 6 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Такие данные изданию озвучил в среду официальный представитель США, пожелавший остаться не названным.

Так, в Штатах оценивают число убитых в Украине российских оккупантов в пределах 5000 - 6000 военнослужащих. Чиновник назвал это число "очень и очень значительными потерями", сравнив их с потерями в некоторых сражениях Второй мировой войны.

Что касается раненых солдат ВС РФ, что эта цифра, как правило, примерно в три раза превышает количество убитых, то есть составляет примерно от 15 тысяч до 18 тысяч человек.

Точные данные сейчас узнать невозможно из-за продолжающихся боевых действий.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 9 марта, общие потери российских войск за время вторжения превысили 12 тысяч личного состава.

Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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