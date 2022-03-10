В США раскрыли свои данные о количестве убитых российских военных в Украине

Такие данные изданию озвучил в среду официальный представитель США, пожелавший остаться не названным.

Так, в Штатах оценивают число убитых в Украине российских оккупантов в пределах 5000 - 6000 военнослужащих. Чиновник назвал это число "очень и очень значительными потерями", сравнив их с потерями в некоторых сражениях Второй мировой войны.

Что касается раненых солдат ВС РФ, что эта цифра, как правило, примерно в три раза превышает количество убитых, то есть составляет примерно от 15 тысяч до 18 тысяч человек.

Точные данные сейчас узнать невозможно из-за продолжающихся боевых действий.