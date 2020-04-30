В США провели около 6 млн тестов на коронавирус, - Трамп

В США врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает издание Аxios.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пояснил, что в настоящее время в стране проводят по миллиону тестов в неделю, однако в ближайшее время этот показатель достигнет 2 млн в неделю.

"Мы провели около 6 млн тестов. Это больше, чем в любой другой стране", - сказал он.

Отметим, Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.

Ранее РБК-Украина сообщало о начале клинических исследований отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирус.

Напомним, за сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысила 1 миллион. Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк - 300 тыс. лиц. Еще почти 114 тыс. пациентов с COVID-19 в Нью-Джерси.