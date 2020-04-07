В США провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга провели испытания на мышах вакцины, которая может быть эффективной при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Science Alert.

Вакцину создали на основе данных, собранных в течение предыдущих эпидемий коронавирусов.

“Мы имели предыдущий опыт работы с коронавирусом SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, научили нас, что конкретный белок, который называется шипообразным белком, имеет важное значение для создания иммунитета против вируса. Мы знали наверняка, как с ним нужно бороться", - заявил доцент кафедры хирургии Андреа Гамботто.

Вакцина под названием PittCoVacc, работает по тому же принципу, что и вакцина против гриппа - путем введения в организм кусочков вирусного белка, которые помогают создать иммунитет.

Во время тестирования на мышах исследователи обнаружили, что количество антител, способных нейтрализовать вирус COVID-19, у животных возросло уже через две недели после введения вакцины. Вакцину вводят через пластырь, состоящий из 400 микроигл. Они изготовлены из сахара и белка и после нанесения бесследно растворяются.

Исследователи отмечают, что эти пластыри можно легко создавать на "клеточных фабриках" в промышленных масштабах. Вакцину также не нужно охлаждать в течение хранения или транспортировки, что является значительным преимуществом.

Следующую стадию - испытания на людях - должно одобрить Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США. Для тестирования вакцины понадобится не меньше года.

Напомним, австралийские ученые начали испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, разработанные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных.

Кроме того, ожидается, что США могут получить вакцину от коронавируса до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся на первом этапе тестирования.