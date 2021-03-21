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В США прошли протесты после расстрела людей в спа-салонах

Новина українською → США, Воскресенье 21 марта 2021 11:15
В США прошли протесты после расстрела людей в спа-салонах Фото: протест в США (twitter.com/rachael_tweets_)
Автор: Дмитрий Левицкий

По городам Соединенных Штатов Америки прокатились акции протеста против ненависти к людям азиатского происхождения. Акции стали ответом на недавний расстрел людей в трех спа-салонах в штате Джорджия.

Об этом сообщает NBC News и The Wall Streat Journal.

Акции протеста прошли в Сан-Франциско, Питтсбурге, Сан-Антонио в штате Техас и Чикаго. Также сотни людей собрались у Капитолия в штате Джорджия. Протестующие несли плакаты с надписью "Остановите ненависть к азиатам", а многие махали флагами США.

А в Нью-Йорке демонстранты собрались на Таймс-сквер. После этого они прошли маршем к китайскому кварталу на Манхэттене.

На этой неделе в трех спа-салонах Атланты и округа Чероки произошла стрельба. В результате серии нападений погибли 8 человек, шесть из которых были женщинами азиатского происхождения. Все три нападения, по версии полиции, совершил 21-летний Роберт Лонг из Вудстока.

Напомним, недавно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

Кроме того, в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.

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