США прошли пик коронавируса, - Трамп

Соединенные Штаты Америки прошли пик эпидемии коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам Трампа, в четверг он презентует новые принципы открытия экономики США.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень сильно работает, могу добавить", - сказал Трамп.

Отметим, на данный момент в мире количество умерших вследствие заражения коронавирусом превышает 136 тысяч человек. Всего в мире выявлено более 2 млн случаев заболевания COVID-19. США являются лидером в мире как по количеству случаев заражения - около 640 тысяч, так и по летальным случаям - более 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тыс. медицинских работников, из них 27 человек умерли, а 90% медиков, в которых подтвердили Covid-19, не были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что Трамп считает необходимым как можно быстрее восстановить американские спортивные лиги, несмотря на пандемию COVID-19.