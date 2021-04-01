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В США на производстве вакцин Johnson&Johnson обнаружили брак

Автор: Даша Харченко

В США могли быть бракованными 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. На предприятии в Балтиморе произошла производственная ошибка, которая привела к браковке партии компонентов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, предприятие в Балтиморе еще не получило авторизацию для самостоятельного изготовления компонентов вакцины от COVID.

"В процессе контроля качества была выявлена одна партия лекарственных веществ, которая не соответствовала стандартам на предприятии Emergent Biosolutions", - пояснили в компании Johnson&Johnson.

Обнаружена партия не использовавшаяся на последующих этапах производственного процесса.

Как пишет издание, в Johnson&Johnson заявили, что этот инцидент никак не повлияет на обязательства перед правительством США относительно поставок вакцины в запланированных объемах.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину от COVID-19 компании Janssen. Она входит в американский концерн Johnson & Johnson. Препарат Johnson & Johnson, предназначенный для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

По результатам клинических испытаний вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 66%. На таком уровне оценивается эффективность предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении COVID-19.

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