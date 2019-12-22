В США произошла стрельба на вечеринке, более десятка раненых

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, стрельба возникла из-за спора на домашней вечеринке, устроенной в южной части Чикаго. В результате стрельбы по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения, четверо из них в критическом состоянии. Возраст пострадавших от 16 до 48 лет.

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают двух мужчин. Одного из них задержали с оружием, другой получил ранение. Также в полиции заявили об изъятом пистолете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса правоохранители задержали мужчину, который стрелял в прохожих. Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали два человека.

Также РБК-Украина писало, что в США произошла стрельба в одном из государственных учреждений в Северной Каролине. Жертвами стрельбы стали двое городских работников, еще два человека получили несмертельные ранения.