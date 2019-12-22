ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США произошла стрельба на вечеринке, более десятка раненых

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 15:34
В США произошла стрельба на вечеринке, более десятка раненых
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы были ранены 13 человек

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, стрельба возникла из-за спора на домашней вечеринке, устроенной в южной части Чикаго. В результате стрельбы по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения, четверо из них в критическом состоянии. Возраст пострадавших от 16 до 48 лет.

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают двух мужчин. Одного из них задержали с оружием, другой получил ранение. Также в полиции заявили об изъятом пистолете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса правоохранители задержали мужчину, который стрелял в прохожих. Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали два человека.

Также РБК-Украина писало, что в США произошла стрельба в одном из государственных учреждений в Северной Каролине. Жертвами стрельбы стали двое городских работников, еще два человека получили несмертельные ранения.

В Лас-Вегасе загорелся мотель, есть жертвы ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт: что известно
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь