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В США произошла стрельба в университете, есть жертва и раненые

Автор: Валерия Полищук

В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В университете проходила встреча выпускников, когда произошло несколько выстрелов.

Несколько человек получили ранения, включая по крайней мере одного студента, которому на месте происшествия была оказана медицинская помощь в связи с ранениями, не угрожающими жизни. Еще один пострадавший, не являющийся студентом, скончался в результате стрельбы.

"В момент инцидента в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников. Все присутствующие укрылись на месте и были отпущены, как только полиция университета дала добро", - сообщил представитель университета.

По его словам, стрелявший на данный момент не установлен. Полиция штата Луизиана ведет активное расследование.

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