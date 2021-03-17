В США произошла стрельба в трех спа-салонах, семь человек погибли

Еще двое людей пострадали.



Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах.

Канал отмечает, что убитые были азиатского происхождения. В то же время связь между убийствами пока не установлена.



Не так давно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.

Ранее сообщалось, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.