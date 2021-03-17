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В США произошла стрельба в трех спа-салонах, семь человек погибли

Автор: Даша Харченко

В трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Еще двое людей пострадали.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах.

Канал отмечает, что убитые были азиатского происхождения. В то же время связь между убийствами пока не установлена.

Не так давно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.

Ранее сообщалось, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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