В США произошла стрельба в студгородке

В студенческом городке университета американского штата Северная Каролина произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал WSOC.

Как сообщается, неизвестный открыл стрельбу возле одного из дома университета, который находится в городе Шарлотт. В результате стрельбы двое человек погибли, еще 4 получили ранения.

Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан.

в настоящее время учебный комплекс закрыт.

Напомним, ранее в США неизвестный устроил стрельбу в синагоге в штате Калифорния. В результате вооруженного нападения на синагогу в городе Повей в округе Сан-Диего погиб один человек, еще 3 получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в центре Каменского Днепропетровской области днем 20 апреля произошла стрельба. В результате стрельбы пострадали 3 человека. Позже стало известно, что одним из раненых оказался общественный активист, председатель организации "Рух Громадська Варта" Евгений Найда.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестные устроили стрельбу вблизи полицейского поста на трассе Одесса-Киев. Неизвестные лица зашли на полицейский пост после выключения света и устроили стрельбу