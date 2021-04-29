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В США произошла стрельба, среди погибших - двое полицейских

Автор: РБК-Украина

В американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - работники правоохранительных органов.

Об этом сообщает CNN.

Согласно информации, правоохранители откликнулись на запрос о проверке человека, который не появился на работе и не отвечал на звонки. Однако как только они вошли в дом, сразу были застрелены.

После этого подозреваемый около 13 часов стрелял в сотрудников правоохранительных органов.

Один из сотрудников полиции - заместитель шерифа округа Уатог погиб на месте происшествии, а сержант умер после того, как его доставили на вертолете в местную больницу.

Также среди погибших подозреваемый в стрельбе, его мать и отчим. Обстоятельства смерти не разглашаются.

На данный момент правоохранительные органы пытаются понять причину произошедшего.

Напомним, 9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

6 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.

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