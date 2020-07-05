В США произошла стрельба в ночном клубе

Ранения получили по меньшей мере 12 человек
В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл.
Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.
По данным издания, в клубе проходил концерт.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих.
Кроме того, в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.
Автор: РБК-Украина