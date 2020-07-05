В США произошла стрельба в ночном клубе

В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл.

Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.

По данным издания, в клубе проходил концерт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих.

Кроме того, в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.