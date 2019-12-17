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В США произошла стрельба в казино, есть жертвы

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 19:30
В США произошла стрельба в казино, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрелок был ликвидирован

В США в штате Монтана в городе Грейт-Фолс неизвестный открыл огонь в казино, в результате по меньшей мере три человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Montana.

Как сообщается, стрелка застрелили сотрудники правоохранительных органов.

"Во вторник, 17 декабря, поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino... Сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis. Он восстанавливается от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что во вторник будет закрыта начальная школа, которая находится неподалеку от казино.

Напомним, 6 декабря на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения.

Кроме того, 5 декабря в США произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор. В результате два человека погибли. Одного пострадавшего госпитализировали.

Добавим, что , в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета.

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