В США произошла стрельба в баре, есть жертва

В США в столице штата Миссисипи Джексона произошла стрельба в спортивном баре. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

не представляют угрозы для жизни.

Подозреваемый скрылся с места преступления.

Напомним, в центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.

Кроме того, в двух американских городах произошла стрельба в торговых центрах.