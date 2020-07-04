В США произошла стрельба в баре, есть жертва

В спортивном баре неизвестный открыл стрельбу
В США в столице штата Миссисипи Джексона произошла стрельба в спортивном баре. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
не представляют угрозы для жизни.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
Напомним, в центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.
Кроме того, в двух американских городах произошла стрельба в торговых центрах.
Автор: РБК-Украина